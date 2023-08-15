Лучше любых пирожных: как приготовить домашнее шоколадное масло

Вкуснее и полезнее магазинного!

Сытный завтрак – это основа здорового питания. Хочется, чтобы завтрак был и полезным, и скорым в приготовлении. Бутерброд с шоколадным маслом отлично для этого подойдет. Сомневаетесь в качестве магазинной вкуснятины? Тогда идем готовить его дома.

Шоколадное масло по рецепту "Це Смак" получится таким вкусным, что на такой завтрак будут с удовольствием прибегать даже дети. Больше они не будут упрашивать у вас магазинных сладостей – дети будут с удовольствием уминать хлеб с шоколадным маслом.

Как приготовить домашнее шоколадное масло.

Ингредиенты на 10 порций:

сливочное масло – 200 г;

черный шоколад (с большим процентом какао) – 50 г;

какао-порошок – 2 ст. л.;

сахарная пудра – 50 г.

Способ приготовления:

Сливочное масло оставляем при комнатной температуре на 1-2 часа, после чего перемешиваем до однородности с какао и сахарной пудрой. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Остывший растопленный шоколад быстро смешиваем со сливочным маслом. Всё должно равномерно перемешаться. Готовое шоколадное масло перекладываем в контейнер с крышкой и отправляем в холодильник минимум на пару часов.

Домашний хлеб по рецепту "Телеграфа" подойдет к такому маслу лучше всего. Попробуйте — и убедитесь.