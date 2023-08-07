Как разморозить масло за 5 минут: хитрости, которые вам пригодятся

Если у вас мало времени, эти советы — то, что надо

Сливочное масло — важный ингредиент не только для приготовления бутербродов, но и домашней выпечки. Многие кулинары хранят его в морозильной камере — так оно дольше не портится и его можно покупать очень быстро.

Порой нам нужен кусочек очень быстро – для приготовления блюда, для выпечки или, чтобы намазать его на кусочек хлеба. Но масло размораживается очень медленно, что существенно забирает наше время. Как можно быстро сделать сливочное масло мягким или разморозить, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как быстро разморозить сливочное масло

Самый простой вариант – нарежьте масло кубиками и оставьте на 10-15 минут. Увидите — масло станет намного мягче.

Если вам нужно сливочное масло для выпечки, то самым оптимальным вариантом станет терка. Вам просто необходимо взять кусочек нужного размера и натереть его на крупной терке. За 5 минут вы получите сливочную массу, которую будет легко соединить с другими ингредиентами.

Самый универсальный, но более хлопотный способ — паровая баня с зубочистками. Для нее вам нужно нагреть в кастрюле воду. Когда вода закипит, поверх кастрюли поставьте тарелку или перевернутую крышку.

Сверху поместите его масло. Для быстрого размораживания его можно порезать кусками или проткнуть зубочистками в нескольких местах. Немного времени — и масло уже мягкое.

Смягчить масло можно с помощью теплой посуды. Отрежьте необходимое количество продукта и положите на теплую тарелку или в теплую миску. Нагреть посуду можно над кастрюлей или в микроволновке.

Еще один способ размягчить сливочное масло — раскатать его обычной скалкой. Вы получите лист из сливочного масла, который удобно использовать. Но в этом случае помните, что масло очень прилипает и будет оставлять следы и на доске, и на самой скалке. Для предотвращения этого можно использовать пергаментную бумагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить натуральность сливочного масла. Выбирайте продукты без "химии" и готовьте быстро и с удовольствием.