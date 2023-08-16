Помилка, яка буде коштувати страви: чи треба насправді промивати макарони

Багато хто робить так і не розуміє, чому макарони не вдаються

Ми розповідали про те, як 50 копійок допоможуть зварити макарони. Загалом варіння макаронів здається нам дуже простою справою. Але бувають і спірні моменти.

Один із таких стосується того, чи потрібно промивати продукт після варіння. Про крапку у цій дискусії розповіли на порталі smachnonews.24tv.ua.

Чи треба промивати макарони після варіння

Промивати холодною водою зварені макарони — практично злочин в очах досвідчених кулінарів. Від додаткової води паста втрачає свій смак. Більше того, зазвичай макарони поєднуються із соусом, тому вода, яка лишиться на макаронах, розбавить його. Будь-які макаронні вироби не можна промивати!

Як вода впливає на макарони

Під час промивання з продукту виробів вимивається крохмаль. Через це паста втрачає свій смак. Будь-який соус потім просто з неї стікатиме.

Але є один виняток з цього правила: промивати можна макарони, які призначені для салату. Так вони збережуть свою еластичність.

Не варто переварювати макарони — точний час варіння зазвичай вказаний на пачці. Також ми розповідали про помилку, через яку борщ виходить помаранчевим.