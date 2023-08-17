Хітовий рецепт згущеного молока з груш: простий спосіб замінити шкідливі солодощі

Діти забудуть навіть про магазинні цукерки

Згущене молоко — це одне з найулюбленіших ще з дитинства ласощів. Якщо ж не хочеться ласувати магазинним смаком невідомої якості, пропонуємо приготувати його вдома, причому з груш!

За рецептом "Це Смак" вийде настільки божественний десерт, що і дорослі, і діти будуть їсти його банками. Саме тому рекомендуємо готувати одразу подвійну дозу!

Як приготувати згущене молоко з груш в домашніх умовах.

Інгредієнти на 6 порцій:

груша – 5 кг;

цукор – 3 кг;

молоко – 3 л;

сода — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Груші очистьте, промийте та наріжте на дрібні кубики. Складіть в каструлю, засипте цукром і варіть 30 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи. Через 30 хвилин варіння помішуйте масу кожні 5 хвилин і регулярно знімайте пінку після закипання. За годину груші повинні виділити велику кількість соку. У молоці розведіть соду, додайте до груш, зніміть каструлю з вогню та перемішайте вміст. Згущене молоко поставте на повільний вогонь на 4 години. Молоко почне відокремлюватися від соку у вигляді грудочок. Після закипання суміші зніміть пінку. Коли згущене молоко трохи охолоне, подрібніть занурювальним блендером до однорідного пюре. Масу, що вийшла, знову доведіть до кипіння і вимкніть. Готову згущене молоко перелийте в простерилізовані банки, загорніть, укутайте в теплу ковдру. Після остигання відправте на зберігання в прохолодне місце.

Подавайте смакоту до пишних оладок за рецептом "Телеграфа". Смачного!