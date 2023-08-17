Хітовий рецепт згущеного молока з груш: простий спосіб замінити шкідливі солодощі
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Діти забудуть навіть про магазинні цукерки
Згущене молоко — це одне з найулюбленіших ще з дитинства ласощів. Якщо ж не хочеться ласувати магазинним смаком невідомої якості, пропонуємо приготувати його вдома, причому з груш!
За рецептом "Це Смак" вийде настільки божественний десерт, що і дорослі, і діти будуть їсти його банками. Саме тому рекомендуємо готувати одразу подвійну дозу!
Як приготувати згущене молоко з груш в домашніх умовах.
Інгредієнти на 6 порцій:
- груша – 5 кг;
- цукор – 3 кг;
- молоко – 3 л;
- сода — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Груші очистьте, промийте та наріжте на дрібні кубики. Складіть в каструлю, засипте цукром і варіть 30 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Через 30 хвилин варіння помішуйте масу кожні 5 хвилин і регулярно знімайте пінку після закипання. За годину груші повинні виділити велику кількість соку.
- У молоці розведіть соду, додайте до груш, зніміть каструлю з вогню та перемішайте вміст.
- Згущене молоко поставте на повільний вогонь на 4 години. Молоко почне відокремлюватися від соку у вигляді грудочок. Після закипання суміші зніміть пінку.
- Коли згущене молоко трохи охолоне, подрібніть занурювальним блендером до однорідного пюре. Масу, що вийшла, знову доведіть до кипіння і вимкніть.
- Готову згущене молоко перелийте в простерилізовані банки, загорніть, укутайте в теплу ковдру. Після остигання відправте на зберігання в прохолодне місце.
Подавайте смакоту до пишних оладок за рецептом "Телеграфа". Смачного!