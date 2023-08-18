Якщо на кухні щось підгоріло: як позбавиться запаху за допомогою простих інгредієнтів

Маленькі хитрощі для видалення вони

У всіх у житті бувають ситуації, коли ви готуєте свою коронну страву, забули на плиті і вона згоріла. Запах диму і сам дим наповнює квартиру і його хочеться швидше позбутися.

Позбудеться запаху диму на кухні досить складно. Однак разом із "Главредом" розповімо про хитрощі, як це зробити швидко.

Як позбудеться запаху диму на кухні.

Чим раніше ви почнете боротьбу з димом, тим менше він зможе вбратися в поверхню. Як тільки ви побачили, що приміщення задимлене, розкладіть скрізь якомога більше вологих рушників — мокра тканина здатна вбирати дим, що висить у повітрі. Якщо попередньо змочіть тканину водою з оцтом, цей ефект тільки посилитися. Необхідне співвідношення – 1 столова ложка оцту на 1 літр води.

Коли дим перестане висіти у повітрі, але його запах все ще буде чути, можете приступати до його ліквідації. Для цього вам знадобиться сіль, кава та сода. Розставте місткості з цими інгредієнтами по приміщенню, і горілий запах убереться.

Також від горілого запаху допомагає соляний розчин. Просто розчиніть 20 ложок солі у 2 літрах води та розставте розчин по приміщенню. Він нейтралізує горілий аромат.

Якщо всі необхідні дії були зроблені одразу, то й наслідки будуть мінімальними. Якщо ж згоріло щось понад дві години тому, запах диму може протриматися і довше.

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