Поширена помилка, через яку котлети не вдаються: "цибулева" проблема

Кулінари давно сперечаються через цибулю в котлетах

Ми розповідали, які два інгредієнти псують котлети. Та є ще один продукт, який у котлетах однозначно потрібен. Це цибуля.

Однак кулінари сперечаються з приводу того, яку цибулю додавати у фарш — сиру чи смажену. Детально про це розповіли на ProstoWay.

Котлети з цибулею однозначно смачніші, ніж котлети без цибулі. Але кухарі сперечаються, у якому вигляді додавати цибулю до котлет – сирою чи смаженою. Є різні точки зору. По-перше, що фарш із сирою цибулею не псується так швидко, як прийнято про це думати. Навіть навпаки — цибулевий сік є консервантом, тому сприяє тривалому зберіганню м’яса.

Кулінарів бентежить те, що фарш із циблею може набувати зеленкуватого відтінку. Це відбувається через кислоту, яка є в цибулі.

Сира цибуля надає котлетам необхідну соковитість та м’яку текстурую. Але краще все ж додавати до фаршу для котлет смажену цибулю.

Після обсмажування з цибулі піде гіркота. Це змінить, пом’якшить смак готової страви. А якщо цибулю обсмажити, потушкувати в бальзамічному оцті, а вже потім — додати у фарш, то котлетки стануть ще й солодкими.

Тому сміливо додавайте цибулю. Також ми розповідали, чому борщ виходить помаранчевим, а не червоним.