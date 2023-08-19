Не буде ні тріщин, ні бактерій: як правильно мити дерев’яні ложки та лопатки

Дерев’яний посуд служитиме довго!

Дерев’яне кухонне начиння – гарний вибір для будь-якої кухні. Безпечна та екологічна, вона чудово виглядає та підходить для всіх типів посуду.

Один лише пункт бентежить її господарів — чищення дерев’яних лопаток та ложок. Пористе дерево вбирає забруднення і легко розмножуються бактерії. Разом з OBOZREVATEL розповімо про кілька способів почистити та продезінфікувати дерев’яне начиння, щоб воно довше прослужило і не втратило свого вигляду.

Чим можна мити дерев’яні ложки та лопатки

Подібне начиння вбирає забруднення та запахи, тому мити його необхідно відразу після використання. Найкраще використовувати звичайний делікатний засіб для посуду, після чого витирати насухо — вода може пошкодити матеріал і в ньому можуть з’явитися тріщини.

Також можна додатково обробити дерево олією для більшої стійкості. Для початку варто продезінфікувати ложки та лопатки лимонним соком та сіллю. Потім необхідно змастити всю поверхню олією та втерти її круговими рухами. Щоб дерево просохло, можна залишити посуд на ніч, а зранку зняти залишки паперовою серветкою. Проводити таку процедуру необхідно періодично.

Не варто чистити дерев’яні ложки та лопатки в гарячому розчині води. Цей спосіб шкідливий для дерева: гаряча вода руйнує матеріал, у ньому з’являються додаткові мікротріщини та бруд накопичується ще швидше.

Не підійде для дерев’яного начиння та холодне замочування. Тривалий контакт із водою погано впливає цей природний матеріал.

"Телеграф" вже розповідав про ще один спосіб очищення дерев’яного посуду. Продовжуйте життя вашому посуду за допомогою нехитрих трюків!