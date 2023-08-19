Мало хто знає: чим насправді відрізняється грецький йогурт від звичайного

А різниця все ж є

В останні роки йогурт без наповнювача став неймовірно популярним продуктом. На його основі готують соуси, додають у страви та і просто смачно їдять з фруктами. В магазинах два поширені види білого йогурту: грецький та звичайний.

Але в чому ж їхні відмінності? Про це розповіли на порталі novosti24.kyiv.ua.

Обидва види йогурту виробляють зі свіжого молока шляхом переробки лактози за допомогою бактерій. Але вони мають різний смак та поживну цінність.

Звичайний білий йогурт

Для його виробництва молоко нагрівають до певної температури та додають бактерії. Процес триває, доки рівень кислотності не впаде до 4,5. На виході продукт має гладку консистенцію. Його можна їсти ложкою або пити — в залежності від йогурту.

Грецький йогурт

Його роблять зі звичайного йогурту — шляхом видалення рідини з продукту. Об’єм зменшується, а поживна цінність та жирність — збільшується. Тому для грецького йогурту потрібно більше молока, ніж для звичайного.

Обидва види йогурту корисні — знижують загальний рівень холестерину. Також ми розповідали про незвичайний інгредієнт, що робить тісто кращим.