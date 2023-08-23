Один несподіваний інгредієнт зробить котлети смачнішими, ніж у ресторані

Ви здивуєтеся, але це справді смачно

Ми розповідали, чим замінити хліб у котлетному фарші. Тепер ділимось ще одним лайфхаком, який особливим чином розкриє смак м’яса.

Котлетний фарш завжди можна покращити. Це можна зробити зо допомогою деяких компонентів, які знайдуться на будь-якій кухні. Про це розповідає Ukr.Media.

Панірувальні сухарі

Особливо добре додавати домашні панірувальні сухарики, але і магазинний варіант теж може виявитися непоганим. Панірувальні сухарі можуть бути відмінною заміною хліба. Продукт надає котлетам соковитості та пишності.

Зелень

Багато кулінарів остерігаються додавати зелень до котлетного фаршу. Однак цей доступний компонент зробить страву набагато яскравішою та ароматнішою. Чудово підійде кінза, кріп та петрушка.

Солоні огірки

Такий інгредієнт комусь може здатися диким. Це через упередження, що солоні огірки вкрай рідко використовуються в кулінарії як додатковий компонент. Але так котлети стануть набагато якіснішими та матимуть насичений смак. Подрібнений на тертці солоний огірок зробить котлети особливо соковитими.

Разом з тим, ми розповідали, які інгредієнти не варто використовувати в котлетах. І вони настільки популярні, що майже всі їх додають до фаршу.