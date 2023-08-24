Як їдять баклажани євреї: простий рецепт неймовірної закуски

Півгодини — і страва готова

З баклажанами можна приготувати безліч смачних страв. Сьогодні пропонуємо дізнатися, як люблять їсти цей овоч в Ізраїлі.

Shuba ділиться рецептом популярної єврейської закуски під назвою хацилім. Готується вона із запечених, трохи димних баклажанів, цибулі та сумішшю рослинної олії та майонезу. Ця закуска просто готується та цікава на смак, тому пропонуємо спробувати!

Як приготувати єврейську закуску хацилім

Інгредієнти на 2 порції:

баклажан — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1/4 шт.;

лимон, сік — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

майонез 50% — 2 ст. л.;

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани запікайте в духовці при 200°С протягом 20-35 хвилин. Якщо ж запікатимете баклажани на вогні, зробіть на овочах невеликі надрізи, готуйте, повертаючи, поки вся шкірка не зморщиться, а овочі не стануть м’якими. Готові баклажани охолодіть та очистьте. М’якуш розімніть виделкою, додайте дуже дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і лимонний сік або перебийте блендером. Заправте пасту майонезом та олією, перемішайте і подавайте на стіл.

А спробуйте приготувати баклажани по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Навряд чи хтось пройде повз тарілку з такою смакотою і не візьме ложечку!