Як відмити руки після чищення молодих горіхів: все необхідне є вдома
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Прості способи вирішення проблеми
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало свою назву тому, що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно цього дня готують випічку з горіхами.
Якщо ви збираєте і чистите зелені горіхи своїми руками, виникає проблема їх відмити. Разом із "РБК-Україною" розповімо, як допомогти простими засобами.
Як відмити руки після чищення молодих горіхів
Ефективно вибілить руки лимонна кислота або лимонний сік. Для цього в невелику миску необхідно налити гарячу воду, додати 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти у гранулах. Далі просто потрібно потримати руки 10-15 хвилин тричі на день.
Відмити руки допоможе також господарське мило. Необхідно просто натерти руки половинкою лимона (можна замінити зеленим виноградом) та ретельно змити господарським милом. З першого разу процедура результату не дасть, тому бажано повторити 3-5 разів протягом дня.
Руки стануть чистішими також, якщо натерти очищеною картоплею, намазати кашею і залишити на півгодини. Далі просто потрібно змити водою. Повторити процедуру необхідно кілька разів.
Ще один ефективний спосіб – нанести на руки зубну пасту і добре потерти. Цю процедуру варто повторити кілька разів.
Після чищення горіхів також можна промити оцтом руки кілька разів. Після процедури варто нанести на руки зволожувальний крем.
Очистили руки? А тепер йдемо готувати майдан з вишнями та горіхами за рецептом "Телеграфа".