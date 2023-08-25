Як відмити руки після чищення молодих горіхів: все необхідне є вдома

Прості способи вирішення проблеми

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало свою назву тому, що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Традиційно цього дня готують випічку з горіхами.

Якщо ви збираєте і чистите зелені горіхи своїми руками, виникає проблема їх відмити. Разом із "РБК-Україною" розповімо, як допомогти простими засобами.

Як відмити руки після чищення молодих горіхів

Ефективно вибілить руки лимонна кислота або лимонний сік. Для цього в невелику миску необхідно налити гарячу воду, додати 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти у гранулах. Далі просто потрібно потримати руки 10-15 хвилин тричі на день.

Відмити руки допоможе також господарське мило. Необхідно просто натерти руки половинкою лимона (можна замінити зеленим виноградом) та ретельно змити господарським милом. З першого разу процедура результату не дасть, тому бажано повторити 3-5 разів протягом дня.

Руки стануть чистішими також, якщо натерти очищеною картоплею, намазати кашею і залишити на півгодини. Далі просто потрібно змити водою. Повторити процедуру необхідно кілька разів.

Ще один ефективний спосіб – нанести на руки зубну пасту і добре потерти. Цю процедуру варто повторити кілька разів.

Після чищення горіхів також можна промити оцтом руки кілька разів. Після процедури варто нанести на руки зволожувальний крем.

Очистили руки? А тепер йдемо готувати майдан з вишнями та горіхами за рецептом "Телеграфа".