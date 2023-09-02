Цим салатом люблять перекусити в Парижі: 20 хвилин – і страва на столі

Швидко, смачно, незвично!

Салат з картоплі – це завжди поживна та смачна страва. Причому варіантів їх безліч: готувати страву можна як із вареної картоплі, так зі смаженої або картоплі фрі.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо французький картопляний салат. Це незвичайна страва для нашої кухні, приготувати яку не складе труднощів. Однак він вразить ваші смакові рецептори з першої ложки!

Як приготувати французький картопляний салат

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 900 г;

оливкова олія — 1/3 склянки;

сіль — 1,1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 4 шт.;

оцет винний червоний — 1/4 склянки;

діжонська гірчиця — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

кріп, гілочка, петрушка, гілочка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю вимийте, очистьте. У велику каструлю помістіть сіль і картопля, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні близько 15-20 хвилин, поки картопля не стане легко проколювати ножем. Подрібніть цибулю, кріп та петрушку, все перемішайте. У великій мисці збийте оливкову олію, червоний винний оцет, діжонську гірчицю, чорний перець, решту сіль і траву. Злийте варену картоплю на друшляк і промийте під холодною водою. Розріжте картоплю, перекладіть у миску із заправкою. До картоплі додайте подрібнену цибулю та зелень, перемішайте та залиште на 10 хвилин. Подавайте салат теплим чи кімнатної температури.

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