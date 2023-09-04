Борщ буде кращий, ніж у мами: три несподівані інгредієнти зроблять страву шалено смачною

Незначні зміни в рецепті зроблять страву в рази смачнішою

Смачний ароматний борщ — улюбленець на українському столі. Ми розповідали, чому він виходить помаранчевим, а не червоним. Тепер ділимось секретними інгредієнтами, додавання яких виведе страву на новий рівень.

Борщ може вийти надзвичайно смачним, якщо трохи підсолодити, підкислити і згустити його. Є три прості продукти — про них розповіли на Pixelinform.

Цукор

Цей продукт може здаватись несподіваним, але бійтеся його додавати. Однієї чайної ложки на каструлю буде цілком достатньо. В такому випадку солодкість майже не відчуватиметься, але цей допоможе "розкритися" іншим інгредієнтам.

Лимонний сік

Кислий компонент зробить смак борщу набагато цікавішим. Крім впливу на смак, використання невеликої кількості лимонного соку буде гарантією збереження у борщу яскравого кольору.

Вершкове масло

Невеликий шматочок масла, кинутий у каструлю за кілька хвилин до завершення приготування, "з’єднає" смаки усіх інгредієнтів. Такий борщ вийде густішим і ситним.

Але пам’ятайте: найкращий борщ — той, який подобається саме вам. Також ми розповідали, як смачно замаринувати буряки до борщу.