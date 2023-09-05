Таку картоплю уплетуть навіть холодною: незвичайний закарпатський рецепт

Здивуйте близьких незвичайним гарніром

Не знаєте, що приготувати, немає сил на складний рецепт чи, навпаки, є натхнення зробити щось особливе? Як добре, що у нас завжди є улюблена картопля. Вона рятує завжди, особливо коли під рукою багато перевірених рецептів.

Один із таких рецептів — смажена картопля по-закарпатськи від "Господиньки". Ви полюбите рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за незвичайний ніжний смак.

Як приготувати смажену картоплю по-закарпатськи

Інгредієнти:

картопля;

борошно;

яйця курячі;

цибуля;

сіль та спеції на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо кружальцями приблизно по 5 мм. Цибулю нарізаємо довільними шматочками та додаємо в картоплю. Обсмажувати його не потрібно, цибуля має віддати свій запах та смак. Все солимо, перчимо на свій смак, додаємо приправу до картоплі, перемішуємо і залишаємо на 30-40 хвилин. Зливаємо зайву рідину з картоплі та паніруємо картоплю в борошні. В іншу миску розбиваємо 2 яйця, солимо і перемішуємо. Картоплю занурюємо в яєчний кляр і відправляємо смажитися в добре розігріту сковороду з олією. Готову картоплю перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Подаємо до столу з кетчупом, майонезом або домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.