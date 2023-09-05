Таку картоплю уплетуть навіть холодною: незвичайний закарпатський рецепт
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Здивуйте близьких незвичайним гарніром
Не знаєте, що приготувати, немає сил на складний рецепт чи, навпаки, є натхнення зробити щось особливе? Як добре, що у нас завжди є улюблена картопля. Вона рятує завжди, особливо коли під рукою багато перевірених рецептів.
Один із таких рецептів — смажена картопля по-закарпатськи від "Господиньки". Ви полюбите рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за незвичайний ніжний смак.
Як приготувати смажену картоплю по-закарпатськи
Інгредієнти:
- картопля;
- борошно;
- яйця курячі;
- цибуля;
- сіль та спеції на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо кружальцями приблизно по 5 мм.
- Цибулю нарізаємо довільними шматочками та додаємо в картоплю. Обсмажувати його не потрібно, цибуля має віддати свій запах та смак.
- Все солимо, перчимо на свій смак, додаємо приправу до картоплі, перемішуємо і залишаємо на 30-40 хвилин.
- Зливаємо зайву рідину з картоплі та паніруємо картоплю в борошні.
- В іншу миску розбиваємо 2 яйця, солимо і перемішуємо.
- Картоплю занурюємо в яєчний кляр і відправляємо смажитися в добре розігріту сковороду з олією. Готову картоплю перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Подаємо до столу з кетчупом, майонезом або домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.