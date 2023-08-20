Цього майже ніхто не знає: на що звертати увагу при виборі картоплі

Вибирайте картоплю правильно

Здається, що без картоплі в українській кухні нікуди. "Картопляні" страви ми готуємо майже кожен день — від картопляного пюре на гарнір до запеченої картоплі.

Однак для смачного результату недостатньо просто дотримуватись рецепту – потрібно ще вміти правильно вибирати картоплю. Про основні лайфхаки розповімо разом з "УНІАН".

Як вибрати картоплю для смаження

При покупці картоплі обов’язково уточніть сорт: для смаження відмінно підходять "надія", "жуківський", "лідер", "брянська". Якщо сорт картоплі невідомий, орієнтуйтеся на структуру шкірки: вона повинна бути гладкою і без шорсткості.

Для смаження відмінно підходять невеликі довгасті або овальні бульби. Вони м’які всередині, але не розвалюються.

Занадто крохмалисту картоплю вийде липкою і надто м’якою. Покладіть в гарячу олію і посоліть наприкінці — і ви отримаєте смачну страву.

Як вибрати картоплю для пюре

Для пюре ідеально підійде "синьоока" з фіолетовими або рожевими "очками". Вибирайте картоплини меншого розміру з шорсткою або тріснутою шкіркою.

Якщо помилилися з сортом, краще не робіть пюре з картоплі, що не підходить — воно буде водянистим і з грудками. У цьому випадку подайте її цілими із зеленню та олією.

Картоплю завжди додавайте в гарячу воду, а в кінці заливайте гарячим молоком. Ці поради забезпечать вам ідеальне пюре.

Як вибрати картоплю для супу чи салату

Для цих страв використовують картоплю, яка не розвалюється і з низьким вмістом крохмалю: "франселін", "ред скарлетт", "невський", "удача". Якщо сорт бульб визначити неможливо, орієнтуйтеся на шкірку — вона повинна бути з червоною або рожевою шкіркою без "очок".

Як вибрати сорт картоплі для картоплі фрі

Тут вибирайте борошнисті сорти. Визначити їх можна при нарізці: ніж повинен покритися крохмалистим нальотом, а вся обробна дошка буде білою.

Ідеальне картопляне пюре за рецептом "Телеграф" можна приготувати лише з чотирьох інгредієнтів.