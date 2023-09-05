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Поширена "салатна" помилка: халатність, яка може зіпсувати смак страви

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Це стосується овочів, які варять для салатів
Це стосується овочів, які варять для салатів. Фото znaj.ua

Помилка, яку допускають кулінари

У багатьох салатах, зокрема у популярному "Олів’є", нерідко "сусідять" варені яйця та морква. Багато кулінарів через це у спробах заощадити час варять продукти в одній каструлі.

Так готувати салат стає значно простіше. Однак досвідчені кулінари робити так не радять. Чому — розповіли на порталі ProstoWay.

Чому яйця та моркву не варто варити в одній каструлі

На перший погляд, яйця повністю захищені від впливу моркви — адже вони захищені шкаралупою. Але насправді все не так просто.

Однак це покриття має пори. Тому варена морква може змінити смак білка, і це не піде йому на користь.

Крім того, неможливо застрахуватися від тріщини шкаралупи. Якщо це станеться, непотрібної "взаємодії" інгредієнтів у каструлі не уникнути.

Ще один фактор — можлива наявність бруду на шкаралупі. Навіть якщо яйце ретельно промили, небезпечні мікроорганізми можуть залишитись на поверхні шкаралупи.

Окрім цих факторів, є ще один важливий момент: річ у тім, що інгредієнти доходять до готовності у різний час. Варити їх в одному посуді незручно ще й через це.

Отже, якщо варити овочі і яйця окремо, смак буде кращим. Також ми розповідали, які інгредієнти зроблять смачнішим червоний борщ.

Теги:
#Овочі #Салат #Лайфхак #Олів'є