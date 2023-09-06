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Листя буде відпадати саме: лінивий трюк допоможе без зусиль відпарити капусту для голубців

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Мабуть, найшвидший спосіб підготовки листя Новина оновлена 06 вересня 2023, 15:43
Мабуть, найшвидший спосіб підготовки листя. Фото Сегодня

Простий трюк з мікрохвильовкою

Голубці — це дуже смачно, але й мороки з такою стравою багато. Часто кулінари навіть вдаються до приготування лінивих голубців — аби лишень не проходити тривалу й нудну процедуру відпарювання капустяного листя.

Але є дуже простий спосіб, який значно економить час. На ProstoWay розповіли, як зробити це у мікрохвильовці.

Як відпарити листя в мікрохвильовці

Все, що потрібно — це бажання накрутити голубці та мікрохвильова піч. Для застосування візьміть капусту та гострим, але невеликим ножем виріжте качан.

Капусту покладіть на тарілку, накрийте харчовою плівкою або кульком і на максимальній потужності печі грійте впродовж 5 хвилин. Час приготування може бути іншим — все залежить від вашої техніки, її потужності та розміру капустини.

Після цього зніміть плівку, обережно двома виделками розберіть верхні листки, поки капуста залишається гарячою.

Якщо ви зробили це і помітили, що в середині вона ще сира — допарте те, що не розгортається, ще одним підходом. Також ми розповідали, що додати у борщ, щоб було смачніше.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Лайфхак #Голубці