Чим замінити шкідливий майонез: найкращі варіанти досвідчених кухарів

Ці соуси будуть набагато кориснішими та смачнішими

Ми розповідали про поширену помилку, якої припускаються під час приготування овочів для салатів. Тепер розповідаємо, чим у стандартних овочевих закусках можна замінити майонез.

Професійні кухарі по можливості намагаються відмовлятися від цього соусу — через некорисність та сумнівні смакові якості. Можна знайти кращі варіанти — про них розповіли на Pixelinform.

Білий йогурт

Багато хто навіть не помітить різниці, якщо покласти їм в салат йогурт замість майонезу. Натуральний йогурт можна покращити — додати лимонний сік та невелику кількість гірчиці. Це надасть смаку страви цікавішого відтінку.

Сметана

Цей кисломолочний продукт відмінно пасує свіжим овочевим салатам. Сметану можна покращити теж — за допомогою подрібненої зелені, часнику, гірчиці та хрону.

Кефір

Чудова основа для салатної заправки. Його смачно комбінувати із соком лимона, м’якоттю авокадо. Можна відбалансувати смак гірчицею, спеціями та будь-якими іншими добавками.

Такі соуси дуже смачні і корисні. Також ми розповідали, як закрити на зиму домашній кетчуп.