Хитрість, що врятує навіть магазинні пельмені: що додати у воду під час варіння

Цікавий лайфхак, яким користуються кулінари

Ми розповідали, як смачно приготувати пельмені вдома. Але, навіть якщо немає часу на ручну ліпку, і сили залишились лише щоб зварити магазинну заготівлю, смак можна покращити.

Річ піде про етап варіння напівфабрикатів. Разом із Pixelinform розповідаємо, що додати у воду, окрім солі, щоб пельмені вийшли дуже смачні.

Лавровий лист + перець

Це справжнісінька класика. Саме таке поєднання прянощів відмінно впорається із завданням. Тому від їхнього використання не варто відмовлятися.

Запечена цибуля

Це особливий компонент, і для нього треба приділити трохи часу. Мало хто використовує його для варіння пельменів, але дарма. Саме цей інгредієнт зробить страву максимально ароматною. Звісно, можна покласти і сиру, але такого яскравого ефекту страві вона не дасть.

Часник

Попередньо чистимо часник, роздавлюємо його лезом ножа на обробній дошці — так він краще віддаватиме аромати. Вводимо в каструлю — двох зубчиків буде цілком достатньо.

Окрім цих компонентів можна додавати і сушені трави, які вам подобаються — вони допоможуть тісту стати ароматнішим. Також ми розповідали, що додати у борщ, щоб було дуже смачно.