З кришкою чи без: секрет, від якого залежить смак котлет

Від цієї деталі часто справді залежить все

Ми розповідали, що додати в котлети, щоб страва стала ще смачнішою. Тепер привідкриємо завісу над ще однією важливою деталлю приготування.

Річ у тім, що серед кулінарів немає єдиної думки щодо того, чи потрібно накривати сковороду кришкою під час приготування котлет. Але цей момент принципово важливий — від нього безпосередньо залежить якість м’ясної страви, пише Pixelinform.

Використання кришки: аргументи "за"

Кухарі, що прикривають сковорідку кришкою в процесі смаження котлет, вважають, що це зберігає соковитість готових виробів, тоді відсутність кришки може повністю висушити котлети. Ще так страва помітно зменшиться у розмірі, часто звучить думка, що такі котлети виходять жорсткими.

Аргументи "проти"

Попри всі ці аргументи, безліч кулінарів спокійно обходяться без кришки. Так у котлет "схоплюється" скоринка, вони просмажуються рівномірно і тримають форму. А щоб не пересушити страву, на поміч приходять різні соуси.

Як правильно смажити котлети

Аргументи обох сторін звучать досить розумно, але річ у тім, що вони не до кінця вірні. Для кращого результату найкраще спочатку обсмажити котлети без кришки — щоб задати страві скоринку. А вже після цього аксесуар таки пропонується використовувати — щоб котлетки доготувались і зберегли вологу.

Приготовані таким чином котлети будуть особливо смачними. Цю ж технологію можна використовувати і при приготуванні рибних котлет.