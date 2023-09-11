Чим замінити хліб у котлетах: буде втричі смачніше

Традиційно додають хліб, але є набагато кращий варіант

Ароматні, соковиті котлети мають багато гастрономічних фанатів у всьому світі. Традиційно до класичних котлет додають розмочений у воді батон. Але мало хто знає, що є й інші варіанти.

Хліб робить страву соковитішою за рахунок утримання в ній вологи, котлети стають менш жорсткими. Однак існує цікавий спосіб, який дозволить і покращити смакові якості м’ясної страви, і скріпити фарш. Про нього розповіли на ProstoWay.

Навіщо додавати манку в котлети

Головною перевагою манки перед розмоченим батоном є те, що вона дає котлетам однорідність. Це пояснюється набуханням крупи. Саме таким чином вона накопичує у собі вологу.

З манкою під час приготування м’ясний сік залишиться усередині страви. Це забезпечить і м’якість, і цілісність котлет.

Чому хліб — це гірший варіант

Розмочений у воді чи молоці м’якуш – теж непоганий додатковий інгредієнт. Він надасть котлетам соковитості і ніжності.

Однак, якщо вдома є і крупа, і батон, вибір варто зупинити саме на манці. Вона ще й дозволить не додавати до фаршу яйця.

А ось при використанні батона без жовтка та білка не обійтися — з хлібом компоненти сирого м’яса не будуть пов’язані між собою. Також ми розповідали, з кришкою чи без треба смажити котлети.