Чим замінити хліб у котлетах: буде втричі смачніше
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Традиційно додають хліб, але є набагато кращий варіант
Ароматні, соковиті котлети мають багато гастрономічних фанатів у всьому світі. Традиційно до класичних котлет додають розмочений у воді батон. Але мало хто знає, що є й інші варіанти.
Хліб робить страву соковитішою за рахунок утримання в ній вологи, котлети стають менш жорсткими. Однак існує цікавий спосіб, який дозволить і покращити смакові якості м’ясної страви, і скріпити фарш. Про нього розповіли на ProstoWay.
Навіщо додавати манку в котлети
Головною перевагою манки перед розмоченим батоном є те, що вона дає котлетам однорідність. Це пояснюється набуханням крупи. Саме таким чином вона накопичує у собі вологу.
З манкою під час приготування м’ясний сік залишиться усередині страви. Це забезпечить і м’якість, і цілісність котлет.
Чому хліб — це гірший варіант
Розмочений у воді чи молоці м’якуш – теж непоганий додатковий інгредієнт. Він надасть котлетам соковитості і ніжності.
Однак, якщо вдома є і крупа, і батон, вибір варто зупинити саме на манці. Вона ще й дозволить не додавати до фаршу яйця.
А ось при використанні батона без жовтка та білка не обійтися — з хлібом компоненти сирого м’яса не будуть пов’язані між собою. Також ми розповідали, з кришкою чи без треба смажити котлети.