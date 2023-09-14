Майонезу більше не буде на вашій кухні: продукти, які замінять соус у стравах

Поради підійдуть тим, хто шукає заміну калорійного соусу

Майонез – найчастіший гість на наших кухнях. Найчастіше його використовують як заправку для різноманітних салатів.

Однак через калорійність багато хто намагається замінити цю заправку іншими продуктами. Разом зі "Знай.UA" розповімо про гідну заміну майонезу в салатах. Всі ці заправки можна просто приготувати вдома – вам для цього знадобиться фантазія та прості інгредієнти.

Чим замінити майонез у салатах

Для заправки салату можна взяти натуральний йогурт. Для пікантності смаку можна додати до нього невелику кількість гірчиці та лимонного соку. Ця заправка вийде смачніша і набагато корисніша за майонез.

Найкращою заправкою до овочевих салатів вважається сметана. Поєднувати цей кисломолочний продукт можна із зеленню (наприклад, кропом чи петрушкою), гірчицею або часником. Насиченість такої заправки можна регулювати, змінюючи кількість доданих до сметани інгредієнтів.

Не всі знають, що кефір може стати чудовою основою для створення заправки. Щоб приготувати повноцінну заправку з кефіру, до основного інгредієнта можна додати: лимонний сік, авокадо (доведеного до пюре), різні спеції, гірчицю та інші компоненти.

Можна також приготувати майонез будинку за рецептом "Телеграфа". Він вийде не лише смачним, а й корисним.