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Поширена помилка, яка зіпсує страву: що не можна додавати у яблучну шарлотку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Шарлотку зіпсувати складно, але завжди можливо
Шарлотку зіпсувати складно, але завжди можливо. Фото shuba.life

Поради досвідчених кулінарів

Ми розповідали, як спекти класичну шарлотку. Рецепт максимально простий — з цією випічкою впорається навіть дитина. Однак навіть її можна зіпсувати.

Традиційно в шарлотку кладуть яйця, цукор, борошно, розпушувач та солодку яблучну начинку. Можна додавати ще й інші інгредієнти. Але деякі з них не покращать смаку пирога, а зіпсують його. Детальніше розповіли на today.ua.

Безглютенове борошно

Для шарлотки потрібно брати звичайне пшеничне борошно. Глютен у ньому – це складний клейкий білок, він у тісті виконує важливу функцію загусника. Якщо використовувати безглютенове борошно або будь-яке інше (кокосове, рисове, амарантове тощо), то шарлотка може розпастися або навпаки вийти дуже "забитою".

Сода

Вважається, що розпушувач у випічці можна содою. Та якщо додати в тісто для шарлотки соду, не погасивши її заздалегідь оцтом, пиріг буде мати неприємний смак. Оцет можна замінити соком цитрусових або класти у тісто кисломолочні продукти, які погасять соду. Однак у яблучну шарлотку молочні продукти за рецептом не додають.

Гарбуз

Гарбуз із яблуком — відмінне поєднання. Але не підходить для шарлотки. Краще зверніть увагу на спеції: кориця, мускатний горіх, кардамон чи ваніль теж чудово поєднуються з яблучною начинкою, але не зіпсують смаку пирога.

Загалом же шарлотка — цілком універсальна випічка до чаю чи кави. Її навіть можна приготувати без яєць.

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#Рецепт #Випічка #Лайфхак #Шарлотка