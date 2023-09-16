Такий кетчуп подадуть вам у Грузії: пікантний рецепт

Страва, яка здивує смаком

Грузинська кухня — це не тільки улюблені хінкалі. Ще це приголомшливий кетчуп з величезною кількістю трав.

Такий кетчуп за рецептом Foodoboz відмінно підійде і гарячим, і холодним м’ясним закускам. Його можна подавати до різноманітних гарнірів, піци, гарячих бутербродів та овочевих страв. Готувати його просто, зате результат приємно здивує вас своїм ароматом та смаком.

Як приготувати кетчуп по-грузинськи

Інгредієнти:

помідори — 5,3 кг;

часник — 2 головки;

перець чилі — до свого смаку;

хмелі-сунелі — 1 ст. л.;

мелений коріандр;

1 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори миємо, робимо хрестоподібні надрізи, заливаємо окропом помідори та залишаємо. Через 3-4 хвилини дістаємо помідори, знімаємо з них шкірку і видаляємо плодоніжку. Очищені томати нарізаємо великими шматочками, перекручуємо на м’ясорубці та перетираємо через металеве сито. Отриману томатну масу переливаємо у глибоку каструлю, ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Після цього зменшуємо вогонь до середнього та уварюємо обсяг кетчупу майже вдвічі — на це може піти до двох годин. Очищений часник пропускаємо через прес, додаємо дрібно нарізаний перець чилі, хмелі-сунелі та коріандр. У томатну масу додаємо сіль, цукор та часник зі спеціями. Все перемішуємо та варимо соус ще 10 хвилин. Банки стерилізуємо зручним способом, заливаємо киплячий кетчуп та закриваємо стерилізованими металевими кришками.

Рекомендуємо також приготувати простий томатний соус за рецептом "Телеграфа". Вам для нього знадобиться лише два інгредієнти.