Улюблений рецепт наших сусідів: такі помідори по-болгарськи ви закриватимете відрами
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Перевірений часом рецепт
Мариновані помідори взимку стануть чудовим частуванням для ваших гостей та родини. Сьогодні спробуємо, як готують томати у Болгарії.
Такий швидкий рецепт від "1 хвилина" ви полюбите за простоту приготування та пікантний смак. Спробуйте і ви не зможете відірватися!
Як приготувати консервовані помідори по-болгарськи
Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.
- тугі та стиглі помідори – 1 кг;
- болгарський перець – 5 шт.;
- часник – 1 головка
- перець гострий – 1/2 шт.;
- кріп – 50 г;
- петрушка – 50 г;
- перець запашний – по 1 шт. на кожну банку;
- перець горошком – по 3 шт. на кожну у банку;
- сіль — по 1 ч. л. на кожну банку;
- цукор – по 1 ст. л. на кожну банку;
- оцет 9% — по 1 столовій ложці на кожну банку.
Спосіб приготування:
- Простерилізуйте кришки та банки зручним для вас способом.
- Помийте та почистіть гострий та болгарський перці, часник та зелень кропу та петрушки пропустіть через м’ясорубку. Овочі перемішайте і розкладіть у банки по 1 столовій ложці в кожну, додайте спеції.
- Помідори промийте, видаліть плодоніжки, наріжте на 4 частини і щільно заповніть ними банки. Зверху викладіть залишки овочевої суміші, додайте сіль та цукор, залийте окріп у кожну банку.
- Банки накрийте кришками і простерилізуйте протягом 10 хвилин у каструлі, на дно якої попередньо простелить рушник.
- Банки дістаньте, в кожну додайте оцет. Закрийте банки кришками, переверніть, накрийте ковдрою та залиште охолоджуватися щонайменше на 12 годин.
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