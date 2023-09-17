Улюблений рецепт наших сусідів: такі помідори по-болгарськи ви закриватимете відрами

Перевірений часом рецепт

Мариновані помідори взимку стануть чудовим частуванням для ваших гостей та родини. Сьогодні спробуємо, як готують томати у Болгарії.

Такий швидкий рецепт від "1 хвилина" ви полюбите за простоту приготування та пікантний смак. Спробуйте і ви не зможете відірватися!

Як приготувати консервовані помідори по-болгарськи

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.

тугі та стиглі помідори – 1 кг;

болгарський перець – 5 шт.;

часник – 1 головка

перець гострий – 1/2 шт.;

кріп – 50 г;

петрушка – 50 г;

перець запашний – по 1 шт. на кожну банку;

перець горошком – по 3 шт. на кожну у банку;

сіль — по 1 ч. л. на кожну банку;

цукор – по 1 ст. л. на кожну банку;

оцет 9% — по 1 столовій ложці на кожну банку.

Спосіб приготування:

Простерилізуйте кришки та банки зручним для вас способом. Помийте та почистіть гострий та болгарський перці, часник та зелень кропу та петрушки пропустіть через м’ясорубку. Овочі перемішайте і розкладіть у банки по 1 столовій ложці в кожну, додайте спеції. Помідори промийте, видаліть плодоніжки, наріжте на 4 частини і щільно заповніть ними банки. Зверху викладіть залишки овочевої суміші, додайте сіль та цукор, залийте окріп у кожну банку. Банки накрийте кришками і простерилізуйте протягом 10 хвилин у каструлі, на дно якої попередньо простелить рушник. Банки дістаньте, в кожну додайте оцет. Закрийте банки кришками, переверніть, накрийте ковдрою та залиште охолоджуватися щонайменше на 12 годин.

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