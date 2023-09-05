За цим рецептом прибіжить сусідка: запасаємось на зиму помідорами з хріном

Скільки не закриєте — буде мало

Пружні, солодкуваті та майже з непомітним присмаком оцту – саме такі мариновані помідори ми дуже любимо. Вони ідеальні для гарнірів, м’ясних та рибних страв, а також стануть окрасою святкового столу.

А приготуємо помідори з хріном за рецептом "Школи життя". З’їдатися вони будуть серед перших, тому рекомендуємо закривати відразу багато. Спробуємо?

Як приготувати помідори з хріном на зиму.

Інгредієнти на 3 банки по 1 літру:

помідори сливоподібні – близько 1,8 кг;

солодкий перець – 1 шт.;

петрушка – 60 г;

корінь хрону – 35 г;

часник – 35 р.

Маринад на 1л. води:

цукор – 120 г;

сіль – 70 г;

оцет 9% — 120 мл.

Спосіб приготування:

Помідори ретельно промиваємо і ріжемо навпіл. Солодкий перець миємо і чистимо. Разом з петрушкою, коренем хрону та часником відправляємо в чашу блендера та перемішуємо. За бажанням можна скористатися м’ясорубкою. У чисті сухі банки закладаємо ложку овочевої суміші, потім щільно укладаємо помідори зрізом вниз. Повторюємо таким чином шари, доки не заповниться вся банка. Укладаємо максимально щільно. У каструлю з водою всипаємо цукор, сіль, доводимо до кипіння, потім вливаємо оцет, добре перемішуємо та знімаємо з вогню. Отриманим маринадом заливаємо банки, прикриваємо кришками. Дно каструлі застилаємо марлею або рушником, ставимо банки, заливаємо водою по плечі, ставимо на плиту і стерилізуємо з моменту закипання 10-12 хвилин. Закриваємо щільно банки кришками, перевертаємо, закутуємо до повного остигання. Зберігати їх можна за кімнатної температури, а відкривати бажано не раніше ніж через місяць.

Рекомендуємо приготувати квашені помідори за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!