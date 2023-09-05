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За этим рецептом прибежит соседка: запасаемся на зиму помидорами с хреном

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Помидоры с хреном получатся просто невероятными
Помидоры с хреном получатся просто невероятными. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Сколько не закроете — будет мало

Упругие, сладковатые и почти с незаметным привкусом уксуса – именно такие маринованные помидоры мы очень любим. Они идеальны для гарниров, мясных и рыбных блюд, а еще станут украшением праздничного стола.

А приготовим помидоры с хреном по рецепту "Школи життя". Съедаться они будут в числе первых, поэтому рекомендуем закрывать сразу много. Попробуем?

Как приготовить помидоры с хреном на зиму

Ингредиенты на 3 банка по 1 литру:

  • помидоры сливообразные – около 1,8 кг;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • петрушка – 60 г.;
  • корень хрена – 35 г.;
  • чеснок – 35 г.
  • Маринад на 1л. воды:
  • сахар – 120 г.;
  • соль – 70 г.;
  • уксус 9% – 120 мл.

Способ приготовления:

  1. Помидоры тщательно промываем и режем пополам. Сладкий перец моем и чистим. Вместе с петрушкой, корнем хрена и чесноком отправляем в чашу блендера и перемешиваем. По желанию можно воспользоваться мясорубкой.
  2. В сухие чистые банки закладываем ложку овощной смеси, затем плотно укладываем помидоры срезом вниз. Повторяем таким образом слои, пока не заполнится вся банка. Укладываем максимально плотно.
  3. В кастрюлю с водой всыпаем сахар, соль, доводим до кипения, затем вливаем уксус, хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Полученным маринадом заливаем банки, прикрываем крышками.
  4. Дно кастрюли застилаем марлей или полотенцем, ставим банки, заливаем водой по плечу, ставим на плиту и стерилизуем с момента закипания 10-12 минут. Закрываем плотно банки крышками, переворачиваем, закутываем до полного остывания. Хранить их можно при комнатной температуре, а открывать желательно не раньше месяца.

Рекомендуем приготовить квашеные помидоры по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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