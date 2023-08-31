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Розсіл вип’ється швидше, ніж з’їдяться помідори: фантастичний рецепт маринованих помідорів без оцту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Помідори без оцту будуть на столі щодня
Помідори без оцту будуть на столі щодня. Фото babusyni-retsepty

Смачна закуска готується за цим рецептом

У сезон овочів кожен кулінар намагається якнайбільше заготовити улюблені закуски на зиму. І якщо ви вже куштували навіть помідори без стерилізації, цей рецепт для вас.

Зазвичай у кожному рецепті маринованих помідорів є оцет. Якщо ж з якихось причин вам не можна цього продукту, "Бабусини рецепти" пропонують маринувати помідори без нього. Так вони вийдуть не менш смачними.

Як приготувати мариновані помідори без оцту.

Інгредієнти на банку 1 л:

  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • перець горошком – 3 шт.;
  • гвоздика – 1 бутон;
  • морквяне бадилля — пучок;
  • часник – 2 – 3 зубчики;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Моркву нарізаємо тонкими кільцями, часник ріжемо тонкими пластинками.
  2. У банку укладаємо морквяне бадилля, додаємо пластинки часнику і кружечки моркви. Туди ж додаємо лаврове листя, перець горошком і гвоздику.
  3. Кожен помідор проколюємо дерев’яною шпажкою, викладаємо у банки. Заливаємо окропом, залишаємо на 15 хвилин.
  4. Через зазначений час зливаємо воду з банок з помідорами, посипаємо їх сіллю та цукром.
  5. Кип’ятимо воду, заливаємо назад у банки так, щоб розчинити сіль та цукор. Додаємо в банки лимонну кислоту, щільно закриваємо кришками, перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно робити, щоби помідори не лопалися в банку. Так вони будуть корисні, смачні та красиві.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Заготовки на зиму #Готуємо вдома