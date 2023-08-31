Розсіл вип’ється швидше, ніж з’їдяться помідори: фантастичний рецепт маринованих помідорів без оцту
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Смачна закуска готується за цим рецептом
У сезон овочів кожен кулінар намагається якнайбільше заготовити улюблені закуски на зиму. І якщо ви вже куштували навіть помідори без стерилізації, цей рецепт для вас.
Зазвичай у кожному рецепті маринованих помідорів є оцет. Якщо ж з якихось причин вам не можна цього продукту, "Бабусини рецепти" пропонують маринувати помідори без нього. Так вони вийдуть не менш смачними.
Як приготувати мариновані помідори без оцту.
Інгредієнти на банку 1 л:
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- перець горошком – 3 шт.;
- гвоздика – 1 бутон;
- морквяне бадилля — пучок;
- часник – 2 – 3 зубчики;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Моркву нарізаємо тонкими кільцями, часник ріжемо тонкими пластинками.
- У банку укладаємо морквяне бадилля, додаємо пластинки часнику і кружечки моркви. Туди ж додаємо лаврове листя, перець горошком і гвоздику.
- Кожен помідор проколюємо дерев’яною шпажкою, викладаємо у банки. Заливаємо окропом, залишаємо на 15 хвилин.
- Через зазначений час зливаємо воду з банок з помідорами, посипаємо їх сіллю та цукром.
- Кип’ятимо воду, заливаємо назад у банки так, щоб розчинити сіль та цукор. Додаємо в банки лимонну кислоту, щільно закриваємо кришками, перевертаємо банки та залишаємо до охолодження.
Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно робити, щоби помідори не лопалися в банку. Так вони будуть корисні, смачні та красиві.