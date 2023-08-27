Жоден помідор у банці не трісне: хитрощі, які вирішать проблему

Спробуйте — і ваші помідори стоятимуть довго

Смачні та соковиті мариновані помідори – одна з найулюбленіших страв узимку. Безумовно, кожен кулінар має улюблені рецепти приготування такої закуски.

Однак досить часто кулінари стикаються з тим, що томати у банку тріскаються. Як цього уникнути, розповімо разом із "РБК-Україна".

Що робити, щоб помідори не тріскалися

Для цього необхідно:

вибирати свіжі плоди;

дотримуватися рецептури та пропорції залежно від того, який вид або сорт помідорів заготовляють на зиму;

ретельно дотримуватись правил чистоти під час процесу консервування, у тому числі чистоти рук;

дотримуватись правил стерилізації і під час, і після закочування банок;

проводити витримування банок із готовим продуктом до того, як залишити їх на зимове зберігання.

Як засолити помідори, щоб вони не тріснули

Від тріщин може захистити одна процедура. Перед тим, як відправляти помідор у банку, залийте гарячий маринад і залиште його на деякий час. Заливайте та виливайте розсіл поступово. Бажано, щоб з кожним разом розсіл був гарячіший за попередній.

Щоб помідори не тріскалися, перед консервацією проколіть зубочисткою помідори в місці, де знаходиться плодоніжка. Врахуйте, що прокол має бути глибоким – саме завдяки цьому знизиться напруга плівки томатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко очистити помідор від шкірки. Готуйте просто та із задоволенням.