Так люблять поласувати в Карпатах: гуцульський рецепт грибної юшки
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Ваші близькі будуть просити цей суп постійно
Любите закарпатську кухню і вже встигли приготувати найсмачніші лангоші? Тоді вам просто необхідно приготувати грибну юшку за гуцульським рецептом.
Традиційне блюдо української кухні наситить ваш організм корисними речовинами. Ви із задоволенням насолодитеся багатим і насиченим смаком юшки за рецептом Barabolya. Вона відмінно підійде для повсякденної вечері або святкового столу,
Як приготувати грибну юшку по-гуцульськи
Інгредієнти:
- сушені гриби — 100 г (боровики, підберезники або опеньки);
- велика цибулина — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- селера — 2 стебла;
- рослинна олія — 3 ст.л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- лавровий лист — 2 шт.;
- свіжа зелень – для прикраси (кріп, петрушка).
Спосіб приготування:
- Гриби ретельно помийте під холодною водою, щоб видалити з грибів будь-які залишки піску та бруду. Замочіть їх у теплій воді на 1-2 години — вони повинні стати м’якими. Потім воду злийте, наріжте гриби невеликими шматочками.
- У великій каструлі нагрійте трохи олії, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізану моркву та селеру, обсмажуйте все протягом кількох хвилин. Додайте нарізані гриби, готуйте протягом декількох хвилин.
- У каструлю налийте воду так, щоб покрити інгредієнти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист та улюблені спеції.
- Доведіть юшку до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте на низькому вогні годину. Коли блюдо досягне потрібної консистенції, видаліть лавровий лист і подавайте до столу.
Рекомендуємо приготувати смажену картоплю по-закарпатськи за рецептом "Телеграфа". Ви точно здивуєте своїх близьких.