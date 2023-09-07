Секрети швидкого чищення грибів: як зробити це без клопоту

Секрети чищення грибів різних видів

Ми розповідали, як смачно закрити гриби на зиму. Але для будь-яких страв їх спершу треба почистити.

Разом із порталом "Главред" розповідаємо, як правильно обробити зібрані гриби та зберегти їх у найкращому стані. Є деякі правила чищення грибів після збору.

Важливий момент полягає у тому, що перед миттям потрібно перебрати та очистити гриби від бруду та листя. Лише після цього можна переходити до процесу миття. Будь-які гриби під час очищення важливо оглянути на наявність комах. Зіпсовані ділянки слід обрізати, гриби добре промити та просушити.

Маслюки

Ці гриби не рекомендується мити перед очищенням — через це вони можуть стати надто липкими, що ускладнить процес чищення. Рекомендується починати очищення з ніжки. Обов'язково треба знімати шкірку з грибної шапинки.

З великих грибів слід зняти гіменофор (сіточку, яка розташована під шапинкою). Це допоможе знизити в'язкість під час приготування.

Печериці

Якщо ви виростили їх самостійно у теплиці, немає потреби зчищати шкірку. Слід лише добре протерти їх, щоб усунути залишки ґрунту.

Лісові ж гриби важливо попередньо підготувати. Відразу після збору треба видалити мох, траву та землю руками, промити гриби під струменем води, а потім розкласти для сушіння.

Білі гриби

Зазвичай нижню частину гриба обрізають — від бруду. Місце, де гриб був зрізаний, переглядають — на наявність ходів від черв'яків (личинок). Якщо їх багато, від гриба варто відмовитися. Після чищення продукт сушать на рушниках.

Опеньки

Ці гриби зазвичай не чистять. Їх варто лише очистити від лісового сміття і промити під проточною водою.

Так гриби можна сміливо готувати. Також ми розповідали, як швидко почистити велику кількість горіхів.