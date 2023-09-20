Навіть мама буде питати, чому борщ такий смачний: один продукт покращить смак у кілька разів

Цей компонент може здатись несподіваним

Ми розповідали, як без жодних зусиль відпарити капусту на голубці. Тепер ділимось ще одним кулінарним лайфхаком — він стосується борщу. Річ іде про один компонент, який допоможе зробити страву ще смачнішою.

Є різні підходи до приготування борщу. На Pixelinform розповіли, навіщо деякі кулінари додають у страву трохи вершкового масла.

Додавати масло потрібно вже ближче до кінця варіння. На перший погляд, такий компонент у звичному та класичному частуванні може здивувати.

Масло робить смак страви значно ніжнішим, допомагає "подружити" решту компонентів у борщі. Вершкове масло вирівнює смак страви, тобто виконує роль "соусу". Борщ стає більш насиченим та ситним.

Скільки саме масла додавати?

Кількість напряму залежить від обсягу каструлі. Для стандартного обсягу на 3 літри вистачить невеликого шматочка до 80 г. Гарне рішення — поділити шматочок на дві частини. Першу частину можна додати в засмажку до олії, щоб овочі ним просякнули, а другу — в готовий борщ, за п’ять хвилин до того, як знімати каструлю з вогню.

Так борщ стане ще смачнішим. Також ми розповідали, як приготувати київське сухе варення.