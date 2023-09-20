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Навіть мама буде питати, чому борщ такий смачний: один продукт покращить смак у кілька разів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Смак страви вийде на новий рівень
Смак страви вийде на новий рівень. Фото pexels.com

Цей компонент може здатись несподіваним

Ми розповідали, як без жодних зусиль відпарити капусту на голубці. Тепер ділимось ще одним кулінарним лайфхаком — він стосується борщу. Річ іде про один компонент, який допоможе зробити страву ще смачнішою.

Є різні підходи до приготування борщу. На Pixelinform розповіли, навіщо деякі кулінари додають у страву трохи вершкового масла.

Додавати масло потрібно вже ближче до кінця варіння. На перший погляд, такий компонент у звичному та класичному частуванні може здивувати.

Масло робить смак страви значно ніжнішим, допомагає "подружити" решту компонентів у борщі. Вершкове масло вирівнює смак страви, тобто виконує роль "соусу". Борщ стає більш насиченим та ситним.

Скільки саме масла додавати?

Кількість напряму залежить від обсягу каструлі. Для стандартного обсягу на 3 літри вистачить невеликого шматочка до 80 г. Гарне рішення — поділити шматочок на дві частини. Першу частину можна додати в засмажку до олії, щоб овочі ним просякнули, а другу — в готовий борщ, за п’ять хвилин до того, як знімати каструлю з вогню.

Так борщ стане ще смачнішим. Також ми розповідали, як приготувати київське сухе варення.

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#Рецепт #Борщ #Вершкове масло #Лайфхак #масло вершкове