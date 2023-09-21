Жодна страва не обійдеться без цього: за рецептом такого соусу барбекю вишикується черга

Просто, смачно та дуже швидко

Ми всі любимо соуси, чи не так? Вони підкреслюють і доповнюють улюблену страву, без соусу вона здається ніби незавершеною.

Приготуємо універсальний соус барбекю, який підійде буквально до будь-якої страви: і до курки, і до свинини, і до квасолі. Його можна використовувати як соус для піци, фрикадельок або м’ясного рулету. Соус за рецептом Shuba поєднує в собі солодкі та гострі нотки, має пряний смак завдяки спеціям та подобається всім без винятку. Тому беремо необхідні інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати соус барбекю

Інгредієнти на 6 порцій:

кетчуп — 6 ст. л.;

паста томатна — 4 ст. л.;

вино біле сухе — 4 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

хрін — 5 г;

вустерський соус — 1 ст. л.;

базилік, гілочка — 15 г;

червоний перець чилі – 1/2 ч. л.;

оцет яблучний — 50 мл;

цукор — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Часник та хрін очистьте. Наріжте їх шматочками та складіть в чашу блендера. Туди додайте всі інгредієнти. Подрібніть усе. Отриману однорідну масу перелийте в каструльку і кип’ятіть на вогні приблизно 20-30 хвилин, постійно помішуючи. Посоліть і поперчіть на смак, охолодіть і налийте в соусник.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити майонез. Це поради підійдуть тим, хто шукає заміну на калорійний соус.