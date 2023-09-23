Їжа не прилипне і не пригорить: збережіть цей лайфхак для сковорідки

З цією проблемою стикався кожен

Ми розповідали, як прогнати жуків з банок із крупами. Тепер розповідаємо, як уникнути пригорання на сковороді.

З цією проблемою хоч раз стикався кожен. Іноді навіть дорога і якісна сковорода може підносити неприємні сюрпризи. Та уникнути їх можна за допомогою простих лайфхаків. Про них розповіли на Meta.ua.

Якщо під час смаження їжа прилипає до сковороди, багато хто думає про те, що пора змінити новий посуд. Але проблема полягає у неправильному його використанні.

Перед початком готування на новій сковороді її потрібно як слід прожарити. Це допоможе захистити антипригарне покриття сковорідки, а також продовжить термін служби недешевого посуду.

Видаліть будь-які залишки жиру. Використовуйте м'який мийний засіб без абразивних частинок та м'який бік губки для миття посуду.

Далі розігрійте сковорідку. Викладіть у неї кілька столових ложок солі. Розподіліть її так, щоб вона повністю покривала поверхню. Сіль періодично помішуйте, а рівень вогню знижуйте. Смажити її потрібно доти, доки сіль не набуде жовтуватого відтінку. На це піде близько 10 хвилин.

Після прожарювання вийміть сіль. Серветкою протріть сковорідку зсередини, зокрема бічні ділянки. Також серветкою змастіть сковороду невеликою кількістю олії.

Тоді знову поставте посуд на вогонь — приблизно на 3 хвилини. Після цього ваша сковорода завжди буде справно служити.

Так вона ніколи не засмутить вас пригорілою до дна стравою. Також ми розповідали про поширену помилку, через яку не вдаються котлети.