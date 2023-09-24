Прикра помилка: популярний продукт, який додають у деруни, псує страву

Поширена помилка багатьох кулінарів

Ми розповідали, як освітлити тісто на деруни, якщо воно потемніло. Тепер ділимось порадою, про яку не знають більшість кулінарів.

Це стосується додавання яєць у деруни. Багато хто готує тісто з ними. Але в традиційному варіанті жодних яєць немає. Якщо ж ви звикли додавати курячі яйця, то Ukr.Media розповідає, чим їх можна замінити.

На озброєння можна взяти звичайний крохмаль. Деруни з крохмалем та без яєць виходять хрусткі, м'які і пишні, а навпаки, з яйцями — можуть бути "забиті".

Також на виручку приходить майонез. Його додають в терту картоплю. Достатньо кількох столових ложок. Завдяки майонезу страва стане соковитою і особливо ситною. Також у дерунів з'явиться додатковий смак.

Чудовою альтернативою яйцям стане сметана або кефір. З молочними продуктами ви уникнете потемніння картоплі. Якщо ви посмажите деруни одразу і не будете чекати, вони вийдуть світлішими.

Тому спокійно прибирайте зі складу дерунів яйця — вони там зовсім не потрібні. Також ми розповідали, що додати до картопляного пюре, щоб було смачніше.