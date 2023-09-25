Скільки жуків ви з’їдаєте за рік: експерти розповіли, чи можна їсти крупи, в яких завелися комахи

Мало хто знає, що такі крупи можна їсти

Ми розповідали, як прогнати зі своїх банок з крупами жуків та інших комах. Але що робити з самою крупою, якщо ви точно знаєте, що там є або були жучки?

Якщо ви помітили їх під час приготування або вживання — не страшно. Шкоди такий "довісок" не принесе. Про це пише "Апостроф" з посиланням на The Guardian.

У крупах, борошні, цукрі та крохмалях люди часто знаходять жучків, павутинки, сухі кокони тощо. Вони туди потрапляють на різних етапах транспортування та зберігання круп. Якщо ви їх з'їсте — нічого страшного, в них буде додатковий білок. За словами вченої і дослідниці харчових продуктів Скай Блекберн, середньостатистична людина щороку з'їдає зі своїм раціоном близько чверті кілограма (250 г) комах

Зазвичай у крупи потрапляють три типи комах. Це зернові довгоносики, борошняні жуки та харчова міль. Якщо ви помітили їхні яйця або личинки — не панікуйте. Вони швидко поширюються по кухні, і така "знахідка" — чудова нагода зайнятись генеральним прибиранням. На наявність комах варто оглянути всю їжу. Личинки молі можуть бути в сухофруктах, горіхах, насінні, шоколаді, та навіть в сухому кормі для тварин.

Якщо ви хочете зберегти заражену їжу, це можливо зробити. Її можна розігріти в духовці. Нагрійте її при температурі 60°C впродовж 15 хвилин — і комахи помруть.

Якщо ви на 48 годин покладете продукти у морозилку, це також уб'є яйця, личинки та дорослих особин. Щоб запобігти появі жучків та молі в майбутньому, найкраще складати продукти в банки з кришками: пакети для комах — зовсім не перешкода.

Відлякати шкідників можна і за допомогою сушених спецій. Найефективнішим вважається лавровий лист. Це спеція, яку вносять до переліку базових, які повинні бути на кожній кухні.