Ви впораєтеся з цією проблемою на раз-два: як правильно чистити гриби

Ці нюанси допоможуть вам на кухні

Гриби — це не тільки інгредієнт смачних і ароматних страв, це ще й задоволення від їх збору. Тільки ось їхня чистка та обробка — не найшвидший процес і може затягтися до пізньої ночі.

Разом із "Главредом" розповімо, як правильно обробити зібрані гриби. Ви із задоволенням насолоджуватиметеся процесом підготовки продукту, його приготуванням і після – смаком.

Основні правила чищення грибів

Насамперед переберіть гриби та очистьте їх від бруду та листя. Тільки після переходьте до процесу миття та сушіння.

Деякі гриби (наприклад, маслюки) не рекомендується мити перед очищенням. Вони можуть стати надто липкими та процес очищення стане складнішим. У цьому випадку краще спочатку очистити ніжку і зняти шкірку з грибного капелюшка.

При чищенні великих грибів важливо відокремити сіточку під капелюшком — тоді під час приготування гриби стануть менш в’язкими. Однак багато грибників відмовляються від цього процесу через його складність.

Також важливо уважно оглянути гриби на наявність комах. Зіпсовані ділянки слід обрізати, гриби добре промити та обов’язково добре просушити перед зберіганням.

З зібраних та оброблених грибів обов’язково приготуйте юшку по-гуцульськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!