Борщ стане вдвічі смачнішим: що додати до страви

Цікавий і доволі несподіваний спосіб

Ми розповідали, як готувати класичний ароматний борщ. Мало хто знає, але є цікавий спосіб, як зробити і так смачну страву ще смачнішою.

Він доволі простий і полягає у своєчасному додаванні в каструлю з борщем одного доволі несподіваного інгредієнту. Про нього розповіли на порталі ProstoWay.

Скільки кулінарів, що готують український борщ, стільки й різних варіантів приготування нашої національної страви. І у кожного є свої "фішечки" та лайфхаки. Один із них полягає у додаванні до страви шматочка вершкового масла.

Навіщо класти масло в каструлю з борщем?

Цей інгредієнт значно покращує смак борщу. Він настільки простий, що не віриться. Достатньо буде всього однієї ложки масла.

Молочний компонент робить смак страви більш насиченим, а ще покращує консистенцію, впливає на неї позитивним чином. Вона стає одноріднішою.

Масло заввиграшки об’єднує смаки різних компонентів. На стандартну каструлю цілком буде достатньо невеликого кубика масла. Покладіть його за 5 хвилин до завершення приготування, а, коли борщ буде готовий — накрийте його кришкою і залишіть ще хоча б на 15-20 хвилин.

За весь цей час масло об’єднає смак, зробить його цілісним. Також ми розповідали, як приготувати вдома ароматний яблучний оцет.