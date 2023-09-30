Диво-інгредієнт: що додати у фарш, щоб котлети були ніжними і соковитими

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Ми розповідали, чим замінити хліб у котлетах. Тепер ділимось порадою, яка допоможе зробити м’ясну страву ще смачнішою.

Зазвичай для надання котлетам м’якості і ніжності до фаршу додають вимочений в молоці м’якуш хліба. Але такий варіант влаштовує далеко не всіх гурманів. На Pixelinform розповіли про ідеальний спосіб його замінити, з яким буде ще смачніше.

Деякі кулінари використовують у котлетах цибулю. Але найкраще підійде овоч з менш яскравим і різким смаком. Найкращим вважається додавання кабачка. З ним котлети завжди будуть виходити неймовірно ніжними, а ще цей овоч не маскує м’ясний аромат.

Як додати кабачки до фаршу

Один кабачок треба помити. Якщо плід старий — очистити від шкірки та насіння. Його слід подрібнити за допомогою великої тертки. У отриману масу додати половину чайної ложки солі, а через кілька хвилин — віджати кабачок.

Готову кабачкову масу слід змішати з фаршем. Один середній тертий кабачок додають на 500 г м’ясної основи. У суміш за бажанням треба відправити зелень та приправи. Бажано додати манку — вона теж допоможе котлетам зберегти соковитість. Трьох столових ложок буде достатньо.

Після додавання манки фарш повинен постояти. Буквально за 15-20 хвилин можна вже формувати котлети.

Така страва буде пишною та матиме яскравий смак. Також ми розповідали про невдалий інгредієнт, який псує смак дерунів.