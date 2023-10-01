Навіщо класти соду у вино: лайфхак, який дивує

Всі повинні знати про цей трюк

Ми розповідали, як приготувати домашнє виноградне вино. Тепер ділимось трюком, який допоможе, якщо виявилось, що вино, яке ви придбали — занадто кисле.

Якщо напій вас засмутив, незле буде дізнатися, як прибрати кислоту з вина. Не варто одразу ставити хрест на напої. Є один простий прийом, що цілком здатний врятувати ситуацію. Про нього розповіли на ua-novosti.info.

Що робити, якщо кисле вино

Не всі знають, але звичайна харчова сода допоможе значно знизити кислотність вина. Цим трюком користуються виробники вина. Коли напій виходить занадто кислим, в нього додають невелику кількість соди. Вистачить чверть чайної ложки на літр вина.

Але обережно — більша кількість соди може остаточно зіпсувати смак напою. Краще від цього не стане.

Перевірка якості

Харчова сода допоможе і відрізнити справжнє вино від підробки. Вона часто використовується для перевірки його якості. Налийте у чисту тару невелику кількість вина і додайте у нього чайну ложку соди. Якщо від такої маніпуляції напій не змінить колір — він підроблений. Натуральне вино після такого посиніє.

Але можна і не знущатися з вина, яке виявилось справжнім, але не сподобалось. Його можна залишити на кухні для рецептів — приміром, приготувати французький цибулевий суп.