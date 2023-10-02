Не всі знають про цей трюк: що досвідчені кухарі додають, коли смажать цибулю

Одна проста добавка значно змінить смак страви

Ми розповідали, як зварити розбите яйце. Тепер ділимось цікавим кулінарним лайфхаком, який допоможе при смаженні цибулі.

Золотиста цибуля може стати як основою для інших страв, так і повноцінним додатком — наприклад, до смаженої картоплі. На Pixelinform розповіли про трюки, які допоможуть зробити її особливо гарною та ароматною.

Бальзамічний оцет

Секрет максимально простий — достатньо у правильний момент додати до цибулі трохи бальзамічного оцту. Цей метод популярним не назвеш, але він справді ефективний. І те, що його мало використовують, означає лише те, що про нього мало знають.

Окрім оцту, варто ввести ще й сіль із цукром. Так цибуля вийде не тільки золотистою, а й неймовірно смачною.

Куркума

Багато хто знає куркуму як яскраву спецію. Вона корисна, а ще — це натуральний барвник. Цибуля, посмажена з куркумою, буде гарантовано золотистою. Схожий ефект матимуть карі та паприка.

Сода

Не варто боятися додати під час смаження дрібку соди. Така цибуля стане апетитною, золотистою.

Просто оберіть той спосіб, який вам більше пасує. Також ми розповідали, навіщо класти соду у вино.