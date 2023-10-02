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Найпростіший рецепт баклажанів на зиму: залишиться відкрити банку і подати на стіл

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий овочевий салат виходить особливо смачним
Такий овочевий салат виходить особливо смачним. Фото Лайфхакер

Перевірена часом заготовка з баклажанів

Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Тепер ділимось рецептом смачної баклажанової заготівлі — такий салат взимку і на святковий стіл поставити можна.

Заготівля максимально проста. Виходить дуже смачно і яскраво. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2-3 шт.;
  • солодкий перець — 0,5 кг;
  • гострий перець;
  • помідори — 1,5 кг;
  • оцет 9% — 2 ст.л.;
  • сіль — 1 ст.л.;
  • цукор — 3 ст.л.;
  • часник — 3-4 зубки;
  • зелень;
  • олія — 150 г.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо великими кубиками. Моркву чистимо та натираємо на терці. В каструлю з товстим дном наливаємо олію та ставимо на вогонь.
  2. У гарячій олії обсмажуємо цибулю з морквою впродовж 5 хвилин. З помідорів робимо пюре та додаємо в каструлю до вже готових овочів. Кладемо сіль, цукор та на слабкому вогні доводимо овочеву масу до кипіння.
  3. У солодкого перцю дістаємо насіннєву коробочку. Сам перець нарізаємо кубиком, як і баклажани. Нарізаємо гострий перець — стільки, скільки хочеться.
  4. Овочі теж викладаємо в каструлю. Тушкуємо впродовж 25 хвилин.
  5. Наприкінці додаємо оцет та подрібнений часник. Варимо разом ще 5 хвилин. Розливаємо гарячий салат по банках та закриваємо кришками.

Салат чудово зберігається в прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити в банках справжнісінький саморобний кетчуп.

Теги:
#Рецепт #Салат #Баклажан #Консервація