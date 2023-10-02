Найпростіший рецепт баклажанів на зиму: залишиться відкрити банку і подати на стіл

Перевірена часом заготовка з баклажанів

Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Тепер ділимось рецептом смачної баклажанової заготівлі — такий салат взимку і на святковий стіл поставити можна.

Заготівля максимально проста. Виходить дуже смачно і яскраво. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2-3 шт.;

солодкий перець — 0,5 кг;

гострий перець;

помідори — 1,5 кг;

оцет 9% — 2 ст.л.;

сіль — 1 ст.л.;

цукор — 3 ст.л.;

часник — 3-4 зубки;

зелень;

олія — 150 г.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо великими кубиками. Моркву чистимо та натираємо на терці. В каструлю з товстим дном наливаємо олію та ставимо на вогонь. У гарячій олії обсмажуємо цибулю з морквою впродовж 5 хвилин. З помідорів робимо пюре та додаємо в каструлю до вже готових овочів. Кладемо сіль, цукор та на слабкому вогні доводимо овочеву масу до кипіння. У солодкого перцю дістаємо насіннєву коробочку. Сам перець нарізаємо кубиком, як і баклажани. Нарізаємо гострий перець — стільки, скільки хочеться. Овочі теж викладаємо в каструлю. Тушкуємо впродовж 25 хвилин. Наприкінці додаємо оцет та подрібнений часник. Варимо разом ще 5 хвилин. Розливаємо гарячий салат по банках та закриваємо кришками.

Салат чудово зберігається в прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити в банках справжнісінький саморобний кетчуп.