Найпростіший рецепт баклажанів на зиму: залишиться відкрити банку і подати на стіл
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Перевірена часом заготовка з баклажанів
Ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму. Тепер ділимось рецептом смачної баклажанової заготівлі — такий салат взимку і на святковий стіл поставити можна.
Заготівля максимально проста. Виходить дуже смачно і яскраво. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2-3 шт.;
- солодкий перець — 0,5 кг;
- гострий перець;
- помідори — 1,5 кг;
- оцет 9% — 2 ст.л.;
- сіль — 1 ст.л.;
- цукор — 3 ст.л.;
- часник — 3-4 зубки;
- зелень;
- олія — 150 г.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо великими кубиками. Моркву чистимо та натираємо на терці. В каструлю з товстим дном наливаємо олію та ставимо на вогонь.
- У гарячій олії обсмажуємо цибулю з морквою впродовж 5 хвилин. З помідорів робимо пюре та додаємо в каструлю до вже готових овочів. Кладемо сіль, цукор та на слабкому вогні доводимо овочеву масу до кипіння.
- У солодкого перцю дістаємо насіннєву коробочку. Сам перець нарізаємо кубиком, як і баклажани. Нарізаємо гострий перець — стільки, скільки хочеться.
- Овочі теж викладаємо в каструлю. Тушкуємо впродовж 25 хвилин.
- Наприкінці додаємо оцет та подрібнений часник. Варимо разом ще 5 хвилин. Розливаємо гарячий салат по банках та закриваємо кришками.
Салат чудово зберігається в прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити в банках справжнісінький саморобний кетчуп.