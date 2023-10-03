Простий "котлетний" трюк: мало хто знає, як з кілограма фаршу приготувати вдвічі більше котлет

Суть у тому, щоб "розбавити" фарш, але зберегти його смак

Ми розповідали, що додати у фарш для котлет, щоб страва була особливо ніжною та соковитою. Тепер ділимось способом, який дозволить з певної кількості м’яса приготувати вдвічі більше котлет.

Для приготування котлет часто береться найкраще м’ясо — адже це напряму впливає на смак страви. В результаті виходить не так багато котлет, як хотілося б кулінару. Найпростіший спосіб збільшити обсяг котлет — додати хліб, вимочений у воді чи молоці. Але є й інші способи, які, до того ж, зроблять котлети смачнішими та кориснішими. Про них розповіли на Pixelinform.

Якщо спосіб із хлібом вам з якихось причин не підходить, єй інший метод. Він полягає у тому, щоб ввести до складу котлетного фаршу овочі. Як правило, йдеться про кабачки, картоплю, моркву, капусту, а також гриби. Для інтенсивнішого аромату та смаку їх можна легко комбінувати між собою.

Просто знайдіть ту пропорцію, з якою вам буде найсмачніше. Не варто переживати, що овочі "переб’ють" смак м’яса — такі котлети точно залишаться соковитими.

Також дуже важливим для приготування котлет етапом є їх смаження. Ми розповідали, що зробити зі сковорідкою, щоб до неї не пригорала їжа.