Секрети досвідчених кухарів: правильна підготовка, яка зробить річкову рибу в кілька разів смачнішою

Продукт стане значно смачнішим

Ми розповідали, як правильно чистити гриби. Як і збирання грибів, риболовлю багато хто цінує не за результат, а за сам процес. Однак мало хто відмовиться від свіжої смаженої рибки.

Перед тим, як відправити річкову рибу на сковороду, потрібно виконати ряд підготовчих дій. Про них розповіли на ProstoWay.

По-перше, рибу слід добре випатрати. Окрім видалення нутрощів, важливо якісно очистити її від луски та промити.

Популярний спосіб — обваляти рибу в борошні або панірувальних сухарях. Але не варто робити це одразу. Така риба погано просмажується. В результаті можна недогледіти і на столі може опинитись не зовсім готова страва. Їсти її недосмаженою — небезпечно для здоров’я.

Тому, якщо ви зібрались смажити рибу, не можна поспішати. Важливо зосередити увагу на якості страви. Є ще один дієвий трюк: після чищення та миття на спині рибини треба зробити кілька надрізів. Після цього рибу можна панірувати.

Далі все як завжди — сковороду ставлять на вогонь, додають олію, розігрівають. У все розпечену олію викладаємо рибу та якісно обсмажують з двох сторін. Зазвичай її смажать до апетитної золотистої скоринки.

Можна й перестрахуватись — і довести рибу кілька хвилин в духовці. Також ми розповідали, як правильно заморожувати баклажани.