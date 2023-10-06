Найсмачніші аналоги: ці овочі замінять картоплю в супі і зроблять страву неймовірно смачною

Ці додатки змінять смак страви на краще

Ми розповідали, чим замінити хліб у котлетах. Що ж стосується супу, то тут нерідко першу скрипку грає картопля. Саме вона відповідає за поживність та консистенцію страви.

Більшість рецептів передбачає те, що її слід додати. Втім, це не єдиний варіант — можна зробити смак страви значно цікавішим. Для цього достатньо замінити її іншими продуктами. Якими саме, розповіли на ProstoWay.

Батат

Цей продукт — родич картоплі, і один з найвдаліших альтернативних варіантів. Батат надасть супу особливої ніжності та м’якості. А ще він дуже корисний.

Квасоля

Це ще один варіант заміни. Вона ситна та смачна. Сюди ж відносимо інші бобові — такі як сочевиця та нут.

Кабачок

Це один з найніжніших овочів, якими можна замінити картоплю в супі. На смак такий суп буде значно легшим за свій картопляний аналог.

Інші овочі

Замість картоплі гарно пасуватиме пастернак, гарбуз або ріпа. Виберіть той овоч, смак якого вам найбільше подобається.

Також суп можна заправити крупами. Підійдуть пшоно, перловка, рис та гречка. Також ми розповідали, як заморозити баклажани на зиму.