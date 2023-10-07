Каша стане смачнішою, ніж у ресторані: що додати під час варіння крупи

Варіння каш має певні правила, але навіть їх можна "хакнути"

Ми розповідали, як покращити смак картопляного пюре. Ще один популярний гарнір — каші. Але їх смак швидко набридає.

Між тим, їх смак можна значно урізноманітнити. Та й інгредієнти для цього потрібні найпростіші. Про це розповіли на Ukr.Media.

Бульйон

Спосіб підходить для рису, ризотто і кіноа. Спробуйте замість води варити кашу на курячому, м'ясному або овочевому бульйоні — ви здивуєтеся, наскільки зміниться смак. Підходить для круп, які вбирають багато рідини.

Сік

Вівсянка, рис і кіноа так стануть смачнішими. Фруктові та овочеві соки впливають на смак та аромат страви. А ще — повністю перетворюють її вигляд. Зі звичайної каші можна зробити десерт, додавши у воду яблучний, апельсиновий чи вишневий сік. Або ж винайти цікавий гарнір до м'яса та риби — досить лише "підфарбувати" крупу морквою, соком та зеленню шпинату, гарбуза чи буряків.

Молоко

Підходить для рису та ризото, до вівсянки, кіноа, гречки та манної крупи. Це страви, які ми знаємо змалку. Молоко надає крупам м'якого вершкового смаку і перетворює просту кашу на корисний і ситний сніданок. Але це ще не все — солодкуваті молочні макарони перетворюються на дуже цікаву пікантну страву, якщо посипати їх тертим солоним сиром. Цікаво також експериментувати з рослинними видами молока — як і коров'яче молоко, вони містять велику кількість протеїну, але набагато менше жиру.

Чай

Цікавий спосіб, що підходить для рису, вівсянки та кіноа. Використання чаю відкриває необмежені можливості для творчості. Можна використовувати як традиційні види чорного та зеленого чаю, так і трав'яні відвари — з додаванням ромашки, кориці, жасмину, чебрецю.

Прянощі

Вони розкриють смак гречки, кіноа, пшона, перлівки та рису. Звичайнісінькі каші набувають зовсім іншого, незвичайного смаку. Кашам пасує лавровий лист, кардамон, коріандр, імбир, мускатний горіх, кмин.

Не бійтеся експериментувати — і ви знайдете неймовірні поєднання. Також ми розповідали, як заморожувати баклажани.