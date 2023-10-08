Елементарні трюки, з якими деруни будуть в кілька разів смачнішими

Це дуже просто і дуже ефективно

Ароматні, апетитні деруни, здавалося б, вже не можуть стати смачнішими. Втім, є методи, які дозволяють покращити навіть таку страву.

Далеко не у кожного кулінара виходить їх приготувати смачними. Страва потребує особливого підходу, уважності та знання кулінарних тонкощів. Про кілька з них і розповіли на порталі Pixelinform.

Підходять не всі сорти картоплі

Якщо ви хочете, щоб деруни вийшли "справжніми" та смачними, беріть такі сорти овоча, які мають підвищений вміст крохмалю. Саме така картопля вважається ідеальною для приготування дерунів.

Ложка сметани в тісто

Зовсім невелика кількість сметани дозволить приготувати смачні деруни гарного кольору. На смак це практично не вплине, а от зовнішній вигляд гарантовано буде розкішним. Якщо сметани немає під рукою, можна додати зовсім трохи соку лимона. А ще не варто баритись зі смаженням — слід готувати одразу після того, як було натерто картоплю.

Не додавайте борошна

Багатьом здається, що без борошна апетитних дерунів не буде. Але це лише помилка. Борошно може лише текстуру страви. Щоб тісто не було надто вологою, обов’язково потрібно віджимати картоплю від зайвого соку.

З цими практичними порадами деруни завжди будуть ідеальними. Також ми розповідали про хитрий трюк, який дозволить приготувати більше котлет.