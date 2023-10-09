Як роблять найдорожчу у світі спецію: алгоритм додавання у їжу

Як же додавати цю "золоту" приправу

Ми розповідали, які спеції та інші компоненти буде дуже смачно додавати до круп під час варіння. Що стосується саме спецій, то їх на ринку є велике різноманіття. Але саме одна із приправ — особлива. Окрім абсолютно особливих характеристик, таких як смак та аромат, кулінарів дивує її ціна.

Річ про найдорожчу у світі спецію — шафран. Розповідаємо, чому ж вона така дорога та як додавати цю у всіх сенсах "золоту" приправу

Скільки коштує шафран і чому це так дорого

Шафран "добувають" з фіолетових квіток шафранового крокусу. Ціна на нього коливається від 2000 до 10 000 доларів за фунт — це 453 г. В українських магазинах шафран з Ірану чи Туреччини продають від 200 до 400 гривень за грам ароматної спеції.

Причина такої скаженої ціни — труднощі збору приправи. Це роблять лише вручну. Шафран — це висушені тичинки квітки крокуса. З кожної квітки "добувають" три шафранові ниточки. Щоб отримати один фунт шафрану, треба виростити та зібрати 75 тисяч квітів.

Потім ці тичинки сушать над вугіллям. Це дуже трудомісткий та складний процес з багатьма деталями.

Чому шафран такий особливий

Шафран має м’який аромат та дуже інтенсивний смак. Здавна на Сході його також використовували в лікувальних цілях, але скаженим попитом він користується саме в кулінарії. Невелика кількість шафрану у страві здатна глибоко "перепрошити", збагатити її смак.

Як застосовувати шафран

Ця спеція має доволі складний смак, втім, ідеально поєднується з багатьма продуктами — його додають навіть у десерти, а класичні рис, пасту, м’ясо тощо він може цілком перетворити. Чим довше страва з додаванням шафрану буде готуватися, тим яскравішим ставатиме її колір та смак.

Перед додаванням у страву справжнього шафрану нитки слід замочити у гарячій воді, щоб вони "розійшлись". Потім і самі нитки, і їх настій кладуть до інших компонентів.

Якщо ви готуєте щось за рецептом, де у складі прописаний шафран, але самого шафрану у вас немає, його можна замінити куркумою. Вона не дасть страві і десятої частини шафранового присмаку, але як додаток до повсякденних страв цілком підійде. Приміром, буде дуже красиво додати її до смаженої картоплі — адже додавати дорогоцінний шафран до такої простої страви це кощунство. Страва буде мати неймовірний колір.