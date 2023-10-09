Як роблять найдорожчу у світі спецію: алгоритм додавання у їжу
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Як же додавати цю "золоту" приправу
Ми розповідали, які спеції та інші компоненти буде дуже смачно додавати до круп під час варіння. Що стосується саме спецій, то їх на ринку є велике різноманіття. Але саме одна із приправ — особлива. Окрім абсолютно особливих характеристик, таких як смак та аромат, кулінарів дивує її ціна.
Річ про найдорожчу у світі спецію — шафран. Розповідаємо, чому ж вона така дорога та як додавати цю у всіх сенсах "золоту" приправу
Скільки коштує шафран і чому це так дорого
Шафран "добувають" з фіолетових квіток шафранового крокусу. Ціна на нього коливається від 2000 до 10 000 доларів за фунт — це 453 г. В українських магазинах шафран з Ірану чи Туреччини продають від 200 до 400 гривень за грам ароматної спеції.
Причина такої скаженої ціни — труднощі збору приправи. Це роблять лише вручну. Шафран — це висушені тичинки квітки крокуса. З кожної квітки "добувають" три шафранові ниточки. Щоб отримати один фунт шафрану, треба виростити та зібрати 75 тисяч квітів.
Потім ці тичинки сушать над вугіллям. Це дуже трудомісткий та складний процес з багатьма деталями.
Чому шафран такий особливий
Шафран має м’який аромат та дуже інтенсивний смак. Здавна на Сході його також використовували в лікувальних цілях, але скаженим попитом він користується саме в кулінарії. Невелика кількість шафрану у страві здатна глибоко "перепрошити", збагатити її смак.
Як застосовувати шафран
Ця спеція має доволі складний смак, втім, ідеально поєднується з багатьма продуктами — його додають навіть у десерти, а класичні рис, пасту, м’ясо тощо він може цілком перетворити. Чим довше страва з додаванням шафрану буде готуватися, тим яскравішим ставатиме її колір та смак.
Перед додаванням у страву справжнього шафрану нитки слід замочити у гарячій воді, щоб вони "розійшлись". Потім і самі нитки, і їх настій кладуть до інших компонентів.
Якщо ви готуєте щось за рецептом, де у складі прописаний шафран, але самого шафрану у вас немає, його можна замінити куркумою. Вона не дасть страві і десятої частини шафранового присмаку, але як додаток до повсякденних страв цілком підійде. Приміром, буде дуже красиво додати її до смаженої картоплі — адже додавати дорогоцінний шафран до такої простої страви це кощунство. Страва буде мати неймовірний колір.