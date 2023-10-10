Найкращі варіанти панірування: котлети не розваляться і будуть шалено соковитими

Найкращі альтернативи панірувальним сухарям

Ми розповідали, чим замінити хліб у котлетах. Є ще один важливий котлетний елемент, який визначає смак і навіть зовнішній вигляд готової страви.

Традиційно котлети панірують у сухарях. Це дозволяє обсмажити котлети, щоб вони не розвалились в процесі приготування і залишились соковитими. На ProstoWay розповіли, чим можна замінити сухарі.

Панірування потрібне для того, щоб на поверхні котлети утворилася скоринка, а всередині страва залишилась ніжною. А ще такі котлети з меншою вірогідністю пригорять.

Борошно пшеничне

Це найпростіший спосіб. Достатньо замість сухарів обваляти котлети у звичайному пшеничному борошні. Воно чудово спрацює.

Будь-яке борошно грубого помелу

Гарно підходять житнє, кукурудзяне або гречане борошно. Вони забезпечать м’ясо золотистою скоринкою.

Висівки

Це чудовий варіант, але він підходить не всім котлетам. У висівках краще панірувати овочі, морепродукти та курку. Інші види м’яса з цим способом не так добре просмажаться.

Горіхи та насіння

Цікаве панірування вийде з подрібнених горіхів. Підійде кунжут, мигдаль, соняшникове насіння, волоські горіхи, арахіс. Перед приготуванням панірування потрібно лише ретельно очистити насіння та горіхи від лушпиння, а також злегка підсушити його на гарячій сухій сковороді.

Чипси

Котлети можна обваляти в потрощених чипсах або крекерах. Таке панірування навіть змінить смак страви — якщо продукт був з якимось смаком.

Манка

Це спірний компонент, і він не для всього підходить. Скажімо, шніцель у манці буде дуже смачним. А ось котлети в такому паніруванні по смаку вийдуть не зовсім такими як треба. Але це більше питання смаку.

До речі, в Азії котлети панірують навіть у кокосовій стружці. А ми ж кладемо її в десерти — наприклад, у домашнє Рафаелло.