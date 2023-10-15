Шоколадна смакота: вологий пиріг за 30 хвилин

Цей шоколадний пиріг точно не залишить байдужим ласунів

Не знаєте, що приготувати до чаю чи хочете почастувати друзів чимось смачним, але не готові витрачати кілька годин на приготування їжі? Приготуйте мега шоколадний турецький пиріг!

Готується він надзвичайно просто і легко: достатньо все змішати та відправити до духовки. Пиріг виходить високим, з пористою текстурою, і ідеально підходить як основа для домашнього торта. А рецептом з нами поділилися YouTube-каналі "Кулінарим із Вікторією".

Як приготувати шоколадний пиріг?

Інгредієнти:

Склянка 200 мл, діаметр форми 25*30 см

Тісто

Яйце куряче — 3 шт.

Цукор — 1 склянка

Молоко 2.5% — 1 склянка

Какао-порошок — 4 ст. л

Олія — ½ склянки

Борошно пшеничне — 1.5 склянки

Розпушувач — 2 ч. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Сіль — 1/2 ч. л.

Глазур

Молоко 2.5% — 1 склянка

Какао-порошок — 3 ст. л.

Шоколад темний – 100 г.

Цукор — 3 ст. л.

Подрібнені горіхи для прикраси

Спосіб приготування:

У миску вбити яйця, додати сіль, цукор і ванільний цукор, збити міксером до пишної білої піни. Додати молоко та олію, ще раз збити. Змішати борошно, какао, розпушувач. Сухі інгредієнти просіяти у тісто, перемішати міксером на низькій швидкості. За консистенцією тісто має бути як рідка сметана. Форму змастити шматочком вершкового масла. Вилити тісто і поставити випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Для глазурі в сотейник потрібно налити молоко, додати какао, шоколад шматочками, цукор. Сотейник поставити на вогонь і при постійному помішуванні довести масу до закипання. Проварити ще кілька хвилин і прибрати з вогню. Готовий пиріг розрізати на порційні шматочки, зробити кілька проколів за допомогою зубочистки й залити гарячим шоколадним соусом. Залишити просочитися на 2-3 години. Перед подачею пиріг посипати подрібненими горішками.

А якщо ви любитель шоколаду, рекомендуємо приготувати шоколадні смаколики за рецептом "Телеграфа". Таких ласощів ви не знайдете в жодному магазині.